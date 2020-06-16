Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022

Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду

Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф championat.com
Криштиану Роналду может вернуться на Туманный Альбион.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 35-летнего португальского футболиста заинтересован «Челси». Сообщается, что лондонский клуб готов предложить € 120 млн за Роналду. Напомним, португалец уже выступал в английской Премьер-лиге с 2003 по 2009 год. Тогда Роналду играл в составе «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Роналду похвастался новыми бутсами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Челси.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины: Каргбо впервые попал в состав
02 Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
03 Игрок Динамо перед полуфиналом Кубка Украины: Физически мы лучше Миная
04 Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры
05 Ребров может взять еще одного украинца в команду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь