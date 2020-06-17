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Ребров досрочно стал двукратным чемпионом Венгрии

Ребров досрочно стал двукратным чемпионом Венгрии
09:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Ференцварош Сергея Реброва выиграл второй чемпионский титул подряд.

В рамках 30-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош одолел Гонвед (2:0). Таким образом, подопечные Сергея Реброва досрочно стали чемпионами.

Примечательно, что это второй чемпионский титул для команды из Венгрии за два года. До прихода Реброва Ференцварош выигрывал чемпионство в последний раз в 2004 году.

Из достижений для клуба, под руководством украинского специалиста в этом сезоне Ференцварош впервые за 15 лет сыграл на групповом этапе Лиги Европы.

Сампдория заинтересована в украинском футболисте Ференцвароша

Напомним, что за клуб выступают два украинских футболиста – Александр Зубков и Игорь Харатин.

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Все по теме:

Венгрия, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, ФК Гонвед.

Автор:

Телеграф
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