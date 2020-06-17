Ворскла может прекратить сотрудничество с телеканалами "Футбол"

Руководство «Ворсклы» заявило о своем намерение сменить официального медиа-партнера. Об этом пресс-службе полтавского клуба сообщил вице-президент команды Олег Лысак.
«В условиях отсутствия единого телевизионного пула УПЛ в «Ворскле» заговорили о возможности смены официального медиа-партнера, если поступят более привлекательные финансовые предложения от других телеканалов».
Отметим, что трансляции чемпионата Украины проводят холдинг «1+1» («Униан и «2+2») и группа телеканалов «Футбол».
Ранее Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины.