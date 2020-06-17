Минай - Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (Видео)

Прямая видеотрансляция полуфинального матча Кубка Украины по футболу Минай - Динамо.

Сегодня, 17 июня, Минай принимает Динамо в рамках матча 1/2 финала кубка Украины по футболу.

После вылета донецкого Шахтера из турнира, подопечные Алексея Михайличенко стали главными фаворитами на завоевание трофея. На пути к долгожданному финалу у динамовцев стоит скромный Минай.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Минай — Динамо. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

В предстоящем матче за киевлян может дебютировать нападающий Ибрагим Каргбо-младший, который присоединился к команде еще в начале декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Динамо финансово поможет клубам Первой лиги.