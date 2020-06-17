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Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
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На матче Минай - Динамо присутствую болельщики, несмотря на карантинные меры

На матче Минай - Динамо присутствую болельщики, несмотря на карантинные меры
15:00 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)
Полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо посетили болельщики.

Любители футбола прибыли на территорию Минай-арены, заняв стоячие места у одной из бровок поля, нарушая при этом правила социальной дистанции.

На 59-ю минуту матча Динамо побеждает со счетом 2:0 благодаря дублю Миккеля Дуэлунна. На 26-й минуте киевляне могли увеличить преимущество, но Фран Соль не реализовал пенальти, пробив мимо. Еще один гол киевлян отменила Екатерина Монзуль, воспользовавшись системой VAR. Следить за видео онлайн-трансляцией этого поединка можно у нас на сайте.

Кадр с трансляции

Кроме того, болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего при задержании Джорджа Флойда.

Соперник победителя сегодняшнего матча по финалу Кубка Украины определится через неделю в противостоянии Ворсклы и Мариуполя.

Отметим, сегодня Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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