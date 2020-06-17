На матче Минай - Динамо присутствую болельщики, несмотря на карантинные меры

Полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо посетили болельщики.

Любители футбола прибыли на территорию Минай-арены, заняв стоячие места у одной из бровок поля, нарушая при этом правила социальной дистанции.

На 59-ю минуту матча Динамо побеждает со счетом 2:0 благодаря дублю Миккеля Дуэлунна. На 26-й минуте киевляне могли увеличить преимущество, но Фран Соль не реализовал пенальти, пробив мимо. Еще один гол киевлян отменила Екатерина Монзуль, воспользовавшись системой VAR. Следить за видео онлайн-трансляцией этого поединка можно у нас на сайте.

Кадр с трансляции

Кроме того, болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего при задержании Джорджа Флойда.

На матче «Минай» – «Динамо» вывесили баннер в поддержку американского полицейского Шовина, убившего Флойда

* трибуна pic.twitter.com/T8GWWYcfCL — M:ara (@gr_lotu) June 17, 2020

Соперник победителя сегодняшнего матча по финалу Кубка Украины определится через неделю в противостоянии Ворсклы и Мариуполя.

Отметим, сегодня Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.