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Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)

"Наполи" завоевал Кубок Италии

"Наполи" завоевал Кубок Италии
00:23 Сегодня Телеграф
В финале Кубка Италии по футболу сезона 2019/20 "Наполи" из Неаполя по пенальти победил туринский "Ювентус". Основное время решающего матча на Олимпийском стадионе в Риме завершилось со счетом 0:0; в серии 11-метровых ударов "Наполи" взял верх - 4:2.

Для "Наполи" это был десятый финал в истории клуба, в котором команда из Неаполя завоевала свой шестой трофей.

Наполи — Ювентус 0:0 (по пен. – 4:2)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Хисай, 81) — Руис (Аллан, 80), Демме, Зьелински (Эльмас, 87) — Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)

Ювентус: Буффон — Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 73), Матюиди — Дибала, Роналду, Коста (Данило, 64).

Предупреждения: Руи — Бонуччи, Дибала.

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Наполи, Футбол, Ювентус.

Автор:

Телеграф
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