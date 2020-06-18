"Наполи" завоевал Кубок Италии

Для "Наполи" это был десятый финал в истории клуба, в котором команда из Неаполя завоевала свой шестой трофей.
Наполи — Ювентус 0:0 (по пен. – 4:2)
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Хисай, 81) — Руис (Аллан, 80), Демме, Зьелински (Эльмас, 87) — Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье.
Ювентус: Буффон — Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 73), Матюиди — Дибала, Роналду, Коста (Данило, 64).
Предупреждения: Руи — Бонуччи, Дибала.