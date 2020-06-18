"Наполи" завоевал Кубок Италии

В финале Кубка Италии по футболу сезона 2019/20 "Наполи" из Неаполя по пенальти победил туринский "Ювентус". Основное время решающего матча на Олимпийском стадионе в Риме завершилось со счетом 0:0; в серии 11-метровых ударов "Наполи" взял верх - 4:2.