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Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)

Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинский голкипер Лунин отразил пенальти в матче испанской Сегунды.

Украинский вратарь испанского футбольного клуба "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти в домашнем матче 33-го тура Сегунды против "Депортиво".

Лунин отбил удар турецкого хавбека Эмре Чолака с 11-метровой отметки на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу "Овьедо".

При этом отраженный Луниным пенальти не помог "Овьедо" победить. Команда украинского голкипера вела со счетом 2:0, однако в итоге упустила победу - 2:2.

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"Овьедо" занимает 20-е место в Сегунде, набрав 37 очков. В следующем туре 22 июня команда Лунина в Хихоне сразится со "Спортингом".

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Примера, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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