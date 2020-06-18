Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)

Украинский голкипер Лунин отразил пенальти в матче испанской Сегунды.

Украинский вратарь испанского футбольного клуба "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти в домашнем матче 33-го тура Сегунды против "Депортиво".

Лунин отбил удар турецкого хавбека Эмре Чолака с 11-метровой отметки на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу "Овьедо".

При этом отраженный Луниным пенальти не помог "Овьедо" победить. Команда украинского голкипера вела со счетом 2:0, однако в итоге упустила победу - 2:2.

"Овьедо" занимает 20-е место в Сегунде, набрав 37 очков. В следующем туре 22 июня команда Лунина в Хихоне сразится со "Спортингом".