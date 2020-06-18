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Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд

Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд
09:13 Сегодня Телеграф championat.com
Наполи обыграл туринский Ювентус в финале Кубка Италии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд, сообщает Goal.

Напомним, в финальном матче Кубка Италии 2020 года «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико».

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.

До этого «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:3) в матче за Суперкубок страны.

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Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус.

Автор:

Телеграф
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