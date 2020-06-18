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В Киеве возобновили заседания эксперт-клуба Parimatch

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В Киеве возобновили заседания эксперт-клуба Parimatch
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф
Parimatch собрал эксперт-клуб, где специалисты, журналисты и тренеры сборных Украины обсудили важные вопросы восстановления футбольных соревнований.

В среду, 17 июня, в Киеве в PM Hall Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины Parimatch провели первое заседания экспертного клуба в этом году. Популярные футбольные эксперты и функционеры подняли актуальную тему - восстановление футбола после карантинных мероприятий, вызванных Covid-19.

Встреча прошла с соблюдением действующих карантинных ограничений - из СМИ на мероприятии могли присутствовать не более четырех съемочных групп (из расчета журналист и оператор). Остальные представители медиа активно включились в режиме онлайн-конференции. Модерировал мероприятие пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Было заметно, что участники эксперт-клуба рады прийти на заседание. Ведь некоторые даже на виделись с момента объявления карантина. Тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк и игрок «Шахтера» Сергей Кривцов еще до начала заседания живо обсуждали последние новости. Был в приподнятом настроении тренер национальной команды Александр Шовковский, который дольше всех шел к своему креслу, ведь хотел со всеми поздороваться.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра поздравил гостей: «Наш бренд уделяет большое внимание развитию спорта, несмотря на любые обстоятельства. Сегодня наша ключевая задача - поддержать наши клубы, наш спортивный продукт. Все мы ощутили на себе последствия карантина, в том числе и журналисты, которые остались без спортивных событий. Однако даже на дистанции наши сердца объединяет любовь к футболу».

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал, что футбол постепенно выходит из карантина, доказательствами чего является рестарт УПЛ и рестарт Первой лиги в ближайшее время. А также отметил, что на первом месте все равно стоит здоровье людей: «Мы работаем над обеспечением медицинского протокола, чтобы оба первенства проходили с его соблюдением. Инцидент с «Карпатами» имел место, принимаются меры. Надеемся, что в будущем такие случаи не повторятся».

Также Юрий Записоцкий напомнил, что по итогам заседания Исполкома УЕФА, которое состоится в среду, 17 июня, прояснится ситуация с окончанием еврокубкового сезона и возвращением соревнований национальных команд. В том числе, появится информация по ближайшим матчам сборной Украины в Лиге наций.

Помощник Андрея Шевченко в главной команде страны, Александр Шовковский рассказал, что посетил матч «Шахтер» - «Динамо». Бывший голкипер поделился своим мнением об игровой форме сборников и возобновления чемпионата: «Мы рады определенным ослаблением карантина, продолжению чемпионата. Считаю, что расположение команд в турнирной таблице должно определяться по спортивному принципу. Игроки национальной сборной Украины очень профессионально относятся к своей работе. Как результат - наши выступления в Лиге наций и отборе на Евро-2020».

Защитник сине-желтых и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о процессе адаптации к играм: «Во время карантина все занимались дома по отдельной программе. После ослабления начали работать в небольших группах, а дальше в общей группе. Физических проблем не было». Также футболист заявил, что с возможным чемпионским титулом «Шахтера» забегать вперед не следует.

Главный тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк затронул вопрос подготовки и планов юношеских сборных: «У нас до сентября все было отменено, а за футболистами нет возможности наблюдать из-за отсутствия соревнований. Ждем решений по юношескому футбола и календаря матчей. Не исключаем, что наша команда соберется непосредственно перед поединками отбора на Евро-2021».

Отдельной темой обсуждения стал рост во время карантина популярности направления киберфутбола и создание по инициативе УАФ Украинской ассоциации электронного футбола.

«Наша проектная группа справилась с задачами: создать национальную сборную, провести квалификацию к киберспортивному Евро-2020, которое было анонсировано УЕФА. Карантин привел к приостановке спортивных событий, тогда как интерес к электронному футболу только возрос. Сейчас вопрос профессионализма в киберспорте вышел на новый уровень», - заявил избранный на XXIII Конгрессе УАФ президент ассоциации Владислав Шовковский.

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Автор:

Телеграф
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