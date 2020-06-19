Заря не согласна со сроками дисквалификаций своих игроков

"Заря" категорически не разделила решение о продлении дисквалификации своих игроков.

КДК УАФ вынес решение относительно действий футболистов "Зари" в чемпионате по футболу Украинской Премьер-лиги, передает пресс-служба клуба из Луганска.

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета вынесены решения о дисквалификации полузащитника "Зари" Богдана Леднева еще на один матч, а полузащитника Ловро Цвека - на три игры.

Отмечено, что футбольный клуб "Заря" категорически не разделил данное решение. Клуб считает, что действия Цвека не освобождают его от ответственности, но наложенные санкции к нему являются завышенными.

Также "Заря" заявила, что КДК УАФ по делу Леднева должна срочно провести заседание завтра, на котором должны принять законное и обоснованное решение.

Напомним, что Цвек получил удаление в матче с "Динамо" за грубый подкат против Сергея Сидорова.