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Ньюкасл заинтересовался форвардом Ромы

Ньюкасл заинтересовался форвардом Ромы
05:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Римляне готовы продать Патрика Шика за 24 млн фунтов

Форвард итальянской «Ромы» и национальной сборной Чехии Патрик Шик, выступающий на правах аренды в немецком «Лейпциге», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл». Руководство римского клуба готово отпустить Шика за 24 миллиона фунтов стерлингов. 

Сообщается, что «Ньюкасл» попытается подписать Шика в летнее трансферное окно вне зависимости от того, приобретет ли принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман английский клуб в ближайшее время. 

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги Шик забил 10 мячей и отдал 2 голевых паса в 21 матче за «Лейпциг». Его контракт с «Ромой» истекает в июне 2022 года. 

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Все по теме:

Ньюкасл, Новости футбола, Roma, Патрик Шик.

Автор:

Телеграф
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