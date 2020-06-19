Ньюкасл заинтересовался форвардом Ромы

Римляне готовы продать Патрика Шика за 24 млн фунтов

Форвард итальянской «Ромы» и национальной сборной Чехии Патрик Шик, выступающий на правах аренды в немецком «Лейпциге», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл». Руководство римского клуба готово отпустить Шика за 24 миллиона фунтов стерлингов.

Сообщается, что «Ньюкасл» попытается подписать Шика в летнее трансферное окно вне зависимости от того, приобретет ли принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман английский клуб в ближайшее время.

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги Шик забил 10 мячей и отдал 2 голевых паса в 21 матче за «Лейпциг». Его контракт с «Ромой» истекает в июне 2022 года.