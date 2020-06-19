Бавария готовит долгосрочный контракт с Алабой

Защитник Давид Алаба готов продлить контракт с Баварией. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство мюнхенского клуба ведет переговоры с агентом 27-летнего австрийца о продлении контракта до 2024 года.

На данном этапе стороны пока не пришли к общему соглашению, однако переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Бавария досрочно стала чемпионом Германии благодаря минимальной победе над Вердером в рамках 32-го тура. Ранее сообщалось, что "красные" договорились о продлении аренды Филиппе Коутиньо.

Ранее Бавария стала чемпионом Германии. Чемпионский гол на свой счет записал Роберт Левандовски.