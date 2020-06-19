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"Жена не отпускала меня даже в туалет": игрок ПСЖ рассказал о вечеринке Неймара

"Жена не отпускала меня даже в туалет": игрок ПСЖ рассказал о вечеринке Неймара
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф championat.com
Игрок ПСЖ Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.

В частности Эррера отметил, что клуб был разделён на две части. Гости с жёнами расположились на верхнем этаже, а холостяки — на нижнем.

«Что там только не происходило. Конечно, жена не отпускала меня даже в туалет и не разрешала спускаться на нижний этаж. Правда в том, что когда он что-то делает, он делает это, чтобы хорошо провести время. И он организовал это, чтобы хорошо провести время», — приводит слова Эррера The Sun со ссылкой на The Resistance.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Ранее Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х.

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Все по теме:

Неймар, Футбол, Андер Эррера.

Автор:

Телеграф
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