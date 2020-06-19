День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)

Арбитр Виктор Кашшаи надолго вписал свое имя в историю украинского футбола.

19 июня 2012 года в рамках третьего тура группового этапа Евро-2012 сборная Украины встретилась с командой Англии.

После двух сыгранных туров команда Олега Блохина имела 3 очка в активе, у подопечных Роя Ходжсона было четыре, поэтому нас устраивала только победа.

На 48-й минуте счет открыл Уэйн Руни, но украинцам удалось поразить ворота Джо Харта через 15 минут усилиями Марко Девича. К сожалению, главный арбитр матча Виктор Кашшаи взятие ворот не засчитал (Системы автоматического определения голов тогда еще не было), что во многом повлияло на итоговый результат поединка.

К слову, стоит отметить, что в начальной стадии голевой атаки украинцев был офсайд, но гол отменили вовсе не из-за этого.

Отметим, на начало июня сборная Украины - в топ-25 рейтинга ФИФА.