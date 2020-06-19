Диетолог Усика и Ломаченко будет работать с клубом УПЛ

Теперь за питанием футболистов будет следить специалист, которая является основателем "Школы здоровья доктора Толстиковой".
В сообщении отметили, что среди клиентов диетолога есть боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко и саблистка Ольга Харлан.
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WELCOME @dr.tolstikova ⠀ Відтепер за харчуванням футболістів ковалівського «Колосу» слідкуватиме лікар-дієтолог, фуд-терапевт Катерина Толстікова. ⠀ Катерина має багаторічний досвід у данній спеціальності. Вона є засновником «Школи здоров’я доктора Толстікової». ⠀ Серед її клієнтів є такі визначні особистості, як Олександр Усик, Василь Ломаченко, Ольга Харлан.Вітаємо пані Катерину у нашому колективі
Напомним, что в последнем матче УПЛ Колос уступил Шахтеру.