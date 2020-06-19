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"Врачи дали мне 4 года": Экс-тренер Барселоны поведал о своем страшном диагнозе

"Врачи дали мне 4 года": Экс-тренер Барселоны поведал о своем страшном диагнозе
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф isport.ua
Экс-ассистент главного тренера Барселоны Хуан Карлос Унсуэ рассказал, что болен боковым амиотрофическим склерозом.

"Я хотел бы сообщить вам о том, что у меня диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи дали мне 4 года".

"Могу сказать, что человеческий род обладает большой способностью адаптироваться к жизни. Я встречал других больных людей, которые очень хотят продолжать жить, несмотря на трудности, потому что жизнь того стоит", - цитирует Унсуэ Football Espana со ссылкой на Sport.es.

Напомним, Унсуэ работал в тренерском штабе Барселоны с 2003 по 2010, а также с 2014 по 2017 год.

Известно, что со временем боковой амиотрофический склероз приводит к параличу. В 2019 году от болезни скончался экс-футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Хуан Карлос Унсуэ.

Автор:

Телеграф
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