Боруссия Д продлила основного вратаря (Видео)

Известно, что новое соглашение рассчитано до 2023 года. Прошлый договор был действителен до 2021 года.
Финансовые детали новой сделки не разглашаются.
Напомним, что Бюрки перешел в Боруссию из Фрайбурга в 2015 году за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 29-летний швейцарец провел за клуб 36 матчей, пропустив 45 голов. Еще в 14 поединках Роман отыграл "на ноль".
#BÜRKI2023 pic.twitter.com/7oybiLdUBg
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 19, 2020
В 31-м туре чемпионата Германии Бюрки отстоял "на ноль", а его команда победила благодаря позднему голу Холанда.