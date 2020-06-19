Боруссия Д продлила основного вратаря (Видео)

Основной вратарь дортмундской Боруссии Роман Бюрки подписал новый контракт склубом.

Известно, что новое соглашение рассчитано до 2023 года. Прошлый договор был действителен до 2021 года.

Финансовые детали новой сделки не разглашаются.

Напомним, что Бюрки перешел в Боруссию из Фрайбурга в 2015 году за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 29-летний швейцарец провел за клуб 36 матчей, пропустив 45 голов. Еще в 14 поединках Роман отыграл "на ноль".

В 31-м туре чемпионата Германии Бюрки отстоял "на ноль", а его команда победила благодаря позднему голу Холанда.