"Тоттенхэм" разошелся ничьей с "МЮ"

"Красные дьяволы" сыграли вничью с Тоттенхэмом.

Команда Жозе Моуринью не удержала победу.

В центральном матче 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» 1:1.

Хозяева вышли вперед на 27-й минуте - отличился Бергвейн. Впрочем, команда Жозе Моуринью не удержала победный счет. На 81-й минуте Бруну Фернандеш забил ответный мяч.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и остался на восьмом месте. «МЮ» на 5-й позиции - 46.

Напомним, в АПЛ с большим отрывом лидирует «Ливерпуль» - 82 (29). «Манчестер Сити» занимает второе место - 60 (29). На третьей позиции «Лестер» - 53 (29).

Чтобы завоевать чемпионский титул «Ливерпулю» достаточно одержать две победы.