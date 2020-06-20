Барселона потеряла очки в матче против Севильи

Барселона не смогла вырвать три очка в матче против "нервионцев."

В рамках 30-го тура чемпионата Испании Севилья на домашнем стадионе принимала каталонскую Барселону.

Поединок завершился со счетом 0:0. Команды провели равную игру, обе имели шансы на победу. Статистика ударов 8-10 в пользу "сине-гранатовых", больше мяч контролировали также гости.

Лучшие оценки в поединке получили защитник Севильи Кунде и капитан Барселоны – Месси. WhoScored обоим футболистам поставил 7.5.

Таким образом, каталонцы продолжают удерживать первое место, набрав 65 очков. Севильцы же идут на третьем месте, заработав 52 пункта.

Отметим, что если Реал Мадрид выиграет свой поединок против Реал Сосьедада, то именно "сливочные" станут первыми. У "Королевского клуба" будет поровну очков с Барсой, однако Реал показал себя лучше в личных встречах с "блаугранас".

Севилья — Барселона 0:0

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) — Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) — Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега — Пике, Бускетс