"Ворскла" неожиданно прервала победную серию "Днепра-1"

Команда Дмитрия Михайленко впервые проиграла во второй стадии чемпионата Украины.

Стадион "Ворскла" имени Бутовского принял поединок 26 тура УПЛ с участием полтавского клуба и "Днепр-1", передает сайт "Ворсклы".

После небольшой разведки произошел взрыв эмоций на 7-й минуте встречи: Тейлор сделал прострел с правого фланга вдоль штрафной площади и там Чеснаков сыграл в ногу Булеца, что сразу заметил арбитр, который назначил пенальти. Однако выполнить его днепрянам не пришлось. Хозяева окружили арбитра, в результате чего был изъят главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов, а капитан полтавчан Чеснаков получил предупреждение, но своего "бело-зеленые" достигли - арбитр отменил собственное решение, назначив удар от ворот.

Несмотря на игру в меньшинстве хозяевам дважды удалось отличиться в сетке ворот лидера второй шестерки Премьер-лиги. Голы забивал дважды Степанюк - 2:0.

Заметим, что в "Днепре-1" первая потеря очков после серии из 4 побед подряд - 34 балла (7 место), а "Ворскла" с 26 баллами - 9-я.