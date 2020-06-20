Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)

Барселона сыграла вничью с Севильей.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) «Барселона» в гостях не сумела обыграть "Севилью" 0:0.

Команда Месси создала мало моментов и вполне логично потеряла очки в Севилье. В конце матча команды потеряли стопроцентные возможности - не попали в ворота Суарес и Регульон.

«Барселона» набрала 65 очков и лидирует в Ла Лиге. У «Реала» на три очка меньше и матч в запасе. Теперь мадридцы могут догнать конкурента, если 21 июня обыграют в Сан-Себастьяне местный «Реал Росьедад».

Севилья — Барселона 0:0

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) — Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) — Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега — Пике, Бускетс