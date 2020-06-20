Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом

Команды вряд ли проведут поединок в Украине.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил, что ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Шахтер - Вольфсбург пройдет в Германии.

Изначально, второй матч должен был пройти в Харькове, однако из-за пандемии коронавируса все матчи перенесли в несколько немецких городов.

"Нет, насколько я понимаю, игры состоятся в Германии. Увы, нашему клкубу придется провести два поединка в гостях. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии.

Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения "финала восьми". Сыграют без болельщиков", - приводит его слова Футбольный формат.