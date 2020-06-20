Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом

Андрей Шевченко рассказал о повлиявших на его мировоззрение тренеров.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью The Athletic рассказал о тех наставниках, которые повлияли на его видение тренерской работы, у которых учился.

"Валерий Лобановский для меня был больше учителем, чем отцом. Я слушал его с раскрытым ртом. Ловил каждое слово. Он сильно на меня повлиял. Он был очень дисциплинированным, умным человеком. Он был интересен во всем.

Когда мы вместе встречались во время моих приездов с Милана в сборную Украины, мы разговаривали по четыре-пять часов в его кабинете. Он просил меня делать заметки о тренировочных занятиях Милана. Его очень интересовало развитие тренерской мысли в Италии.

Лобановский строил все на статистике, в этом он был первопроходцем. Цифры никогда не врут. Ты мог иметь свое мнение об игре, но цифры на бумаге говорили о другом. Он опередил свое время на 40 лет.

Я многому научился у Моуриньо. Он интересно управлял командой. Он всегда умел выжать максимум из минимума. Всегда нужно верить. Игру можно перевернуть в последнюю секунду.

Думаю, что каждый, кто работал с Анчелотти, взял кое-что у него. Тренировки были жесткими, состязательными. Карло требовал, чтобы мы не расслаблялись", - поведал Шевченко.