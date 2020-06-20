Умер легендарный игрок Интера

Марио Корсо скончался на 79-м году жизни.

В субботу, 20 июня, перестало биться сердце легендарного игрока "Великого Интера" времен Эленио Эрреры Марио Корсо – сообщил официальный Твиттер "нерадзурри".

"Божественная левая нога", как называли Корсо болельщики Интера, играл на позиции левого вингера и выделялся филигранным исполнением "стандартов" и фланговых передач, высочайшей техникой, интеллектом и выносливостью.

Корсо выступал за Интер с 1957-го по 1973 годы (509 матчей во всех турнирах, 94 гола) и выиграл в составе "змеев" 4 титула чемпиона Италии, 2 Кубка чемпионов и 2 Межконтинентальных кубка.

É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

В составе сборной Италии Корсо провел 23 матча (4 гола). Завершил карьеру игрока Марио в Дженоа (31 матч во всех турнирах, 6 голов), после чего без особого успеха тренировал Лечче, Катандзаро, Интер, Мантову и Барлетту.