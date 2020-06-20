Дикий ляп вратаря - в обзоре матча Мариуполь - Львов (Видео)

Видео голов и обзор матча 27-го тура УПЛ Мариуполь - ПФК Львов.

Двадцать седьмой тур Украинской Премьер-лиги растянулся в календаре своего розыгрыша на четыре отдельных дня. Начало игровых событий очередного футбольного уик-энда национального первенства было положено матчем в Мариуполе, где на стадионе им. В. С. Бойко местный коллектив с одноименным городу названием принимал ПФК Львов — предпоследнюю команду общей турнирной таблицы УПЛ и команд "нижней шестерки", в частности.

"Золотые львы" так и не смогли оторваться от закрывшихся на изоляции соседей по городу, после возобновления чемпионата сумев набрать лишь одно очко за три сыгранных встречи. Игра коллектива Егише Меликяна против полтавской Ворсклой завершилась ничьей (1:1), и это один из немногих факторов, который связывал двух соперников и ситуацию в их внутренней кухне перед началом встречи — Мариуполь сыграл с командой Максимова ровно с таким же счетом, но двумя неделями позже.

Жестким фолом в самом начале поединка Валерий Федорчук решил раззадорить главного арбитра Константина Труханова, который свой предыдущий матч отсудил еще в конце февраля, на предупреждения, что задало определенный характер судейства на всю оставшуюся встречу. К слову, такой подход оказал положительное влияние на футболистов, так что говорить приходилось исключительно о спортивной борьбе. Впрочем, как и в жизни любого арбитра, не обошлось и без ошибки в действиях Труханова: перед перерывом мяч попал в руку Полегенько в штрафной Маруиполя, но рефери так и не решился ставить пенальти.

Между делом, уже к уходу команд на паузу между таймами, начал вырисовываться будущий победитель матча. Львову пришлось проехать Украину практически поперек, поэтому о свежести в ногах гостей говорить не приходилось. Для осознания глубины этой проблемы — Руслану Фомину не составило труда убежать от линии обороны соперников дважды. Первый свой гол форвард построил взаимодействием на правом фланге с Полегенько, после чего замкнул прострел от лицевой, а во втором случае Мишнев отправил партнера обыгрывать Сарнавского за пределами чужой штрафной, а потом пробивать в пустые ворота.

Коллективу Егише Меликяна хоть как-то удавалось доходить до чужих владений с завершающий ударом, однако после перерыва замена ранняя Джонатана разрушила связи "золотых львов" в центре поля, что еще сильнее ударило по амбициям гостей. По большому счету, ПФК Львов просто досматривал встречу в качестве стороннего наблюдателя, хотя и решился на финальный штурм с участием Сарнавского. Богдана дважды старались поймать соперники на подключении к розыгрышу углового, но получили свой момент только благодаря персональной инициативе Яворского запустить свежего Кащука на свидание с голкипером, после чего Львов был окончательно сломлен. Жарко было в приморском Мариуполе, но "зажигала" на поле только одна команда.

В следующем туре Мариуполю предстоит домашняя битва с прямым конкурентом в лице Днепра-1, а вот ПФК Львов, в качестве номинальных гостей, предстоит провести битву за "западное сердце" футбольной Украины против Карпат.

Мариуполь - ПФК Львов 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82) — Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 65), Фомин.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька — Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61) — Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82) — Ныч (Велвес, 61).

Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук — Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.

В другом матче 27-го тура УПЛ Ворскла переиграла Днепр-1.