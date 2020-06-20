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Тренер Шахтера расторгнет контракт с клубом ради дубля Спортинга

Тренер Шахтера расторгнет контракт с клубом ради дубля Спортинга
17:56 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Шахтер
Один из тренеров Шахтера Фелипе Селиккая начал процесс расторжения контракта с Горняками. Об этом сообщает Record.

По информации авторитетных португальских источников, ассистент Луиша Каштру в скором времени возглавит дубль лиссабонского Спортинга.

35-летний Селиккая пришел в Шахтер вместе с Каштру в июне прошлого года. Ранее он уже работал в Спортинге, с 2015 по 2017 год занимая должность ассистента главного тренера команды U-19.

Сегодня Шахтер может досрочно выиграть чемпионат Украины. Для завоевания титула команде Луиша Каштру необходимо обыграть Александрию.

Ранее стало известно, где Горняки проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Фелипе Селиккая.

Автор:

Телеграф
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