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Голевая передача с аута - в обзоре матча Эспаньол - Леванте (Видео)

Голевая передача с аута - в обзоре матча Эспаньол - Леванте (Видео)
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф ua-football.com
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Испании Эспаньол - Леванте.

"Эспаньол" впервые после карантина проиграл и впервые после карантина пропустил в свои ворота. Впервые за последние пятнадцать матчей в Ла Лиге "попугаи" пропустили больше двух голов.

Впервые за последние восемь матчей (во всех турнирах) они проиграли дома. "Леванте" победил впервые за последние пять туров, но в четвертый раз подряд не проиграл в чемпионате. Впервые с 14-го декабря 2019-го года "лягушата" победили в Ла Лиге в гостях. Команда Пако Лопеса максимально приблизилась к топ-10.

И главное – победа абсолютно заслужена. "Леванте" был сильнейшей командой на поле, тренер "Эспаньола" Абелардо в этот раз ничем не удивил.

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"

Эспаньол - Леванте 1:3

Голы: Давид Лопес 28 - Борха Майораль 14, Энис Барди 67, Адрия Педроса 87 (авт.)

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Санчес (Факундо Феррейра 76), Ву Лей (Серхи Дардер 68), Хонатан Кальери, Оскар Мелендо (Матиас Варгас 83), Давид Лопес, Хави Лопес (Гонсало Авила 83), Вила Дидак (Адрия Педроса 76), Леандро Кабрера, Марк Рока, Адриан Эмбарба

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Хосе Моралес 62), Энис Барди, Рубен Везу, Серхио Постиго, Никола Вукчевич (Неманья Радоя 72), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро (Эрнани 63), Хосе Кампанья (Пабло Мартинес 85), Рохер Марти (Бруно Гонсалес 85)

Предупреждения: Леандро Кабрера 16, Вила Дидак 37

Вчера свой матч 30-го тура Примеры сыграли Барселона и Севилья.

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Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Леванте, ФК Эспаньол.

Автор:

Телеграф
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