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Нереальный сейв Асенхо - в обзоре матча Гранада - Вильярреал (Видео)

Нереальный сейв Асенхо - в обзоре матча Гранада - Вильярреал (Видео)
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф football.ua
Видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги Гранада - Вильярреал.

Вильярреал минимально сумел одолеть Гранаду благодаря раннему голу Морено.

Гранада - Вильярреал 0:1

Гол: Морено, 11

Гранада: Руй Силва, Дуарте, Диас (Фулькье, 83), Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Пуэртас, Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес

Вильярреал: Асенхо, Альберто Морено, Шакла, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 81), Мойсес Гомес, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Иборра, Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Бакка (Пако Алькасер, 55), Жерар Морено (Касорла, 81)

Предупреждения: Альберто Морено, Чуквуэзе, Асенхо.

Напомним, вчера также свой матч сыграла и лидирующая в чемпионате Испании Барселона

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Все по теме:

ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига, ФК Гранада.

Автор:

Телеграф
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