Нереальный сейв Асенхо - в обзоре матча Гранада - Вильярреал (Видео)

Вильярреал минимально сумел одолеть Гранаду благодаря раннему голу Морено.
Гранада - Вильярреал 0:1
Гол: Морено, 11
Гранада: Руй Силва, Дуарте, Диас (Фулькье, 83), Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Пуэртас, Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес
Вильярреал: Асенхо, Альберто Морено, Шакла, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 81), Мойсес Гомес, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Иборра, Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Бакка (Пако Алькасер, 55), Жерар Морено (Касорла, 81)
Предупреждения: Альберто Морено, Чуквуэзе, Асенхо.
Напомним, вчера также свой матч сыграла и лидирующая в чемпионате Испании Барселона.