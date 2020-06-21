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Каштру прокомментировал победу в УПЛ: С первого дня мы строили наш успешный путь

Каштру прокомментировал победу в УПЛ: С первого дня мы строили наш успешный путь
00:25 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер Шахтера о завоевании досрочного чемпионства, результативных выходах на замену Тете и Коноплянки, а также Лиге Европы.

Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины в матче 27-го тура против Александрии. 

"С самого первого дня здесь мы строили наш успешный путь с главной целью – заработать титул. Сегодня мы смогли это сделать. Кто видит в турнирной таблице 16 очков преимущества, может подумать, что было просто. Но никто нам ничего не дарил – этого добились мы своей работой, отдачей, амбициями и уважением друг к другу".

"Было огромное количество дней работы одной семьей, чтобы заработать титул. А сейчас есть чувство выполненного долга. Мы рады видеть вокруг себя счастливыми наших болельщиков, персонал команды, администрацию, президента и, конечно же, тренерский штаб. Семья Шахтера счастлива! Мы добавили еще один титул такому великолепному клубу".

О Тете и Коноплянке: 

"Когда я смотрю на список своих футболистов, мне всегда очень сложно выбирать стартовый состав. Компетентность и конкуренция в нашей команде ощущается ежедневно, в течение всей рабочей недели. Я чувствую, что все готовы. Ребята знают: играют они пять-десять минут или час, я всегда ожидаю от них наилучшей отдачи. Так же и в матче: я всегда верю в них и в то, что они могут разрешить на поле проблемы, которые перед ними стоят".

"Мы выпустили Коноплянку, чтобы дать больше глубины на левом фланге и увеличить качество подач в последней трети, потому что это футболист, который привык в ней играть. Когда выпускали Тете, знали, что у него есть великолепная возможность завершения атак и наилучшая подача, что он мог решить исход матча в некоторых эпизодах. Знали, что так у нас больше возможностей забить гол. Очень часто мы об этом думаем, но иногда на практике все получается не так хорошо. В этом случае все получилось. Однако сейчас я хочу похвалить работу всей команды, потому что мы перевернули результат, и не пытаться выбирать какого-то определенного героя. Героями были все футболисты нашей команды".

О позиции левого защитника: 

"Никто еще не завоевал места на определенную позицию. Все ребята ежедневно работают в течение недели, чтобы попасть в стартовый состав. Сейчас я сделал ставку на Сиприано. Это футболист, работающий на позиции «пятерки» в течение всего сезона, и другие ребята также могут выступать на месте левого защитника. Кто работал лучше всю неделю, того я и ставлю", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера 

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Шахтер, УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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