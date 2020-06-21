Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"

Голкипер "Шахтера" рад очередному чемпионству донецкого клуба.

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился эмоциями после победы над «Александрией», благодаря которой «горняки» досрочно оформили чемпионский титул.

«Счастье на душе. Целый год к этому шли. Наконец-то стали чемпионами. Уверенно, за 5 туров до финиша. Перед матчем сказал ребятам, что нужно стать чемпионами обязательно сегодня. Нельзя было откладывать, потому что все ждали. Веселый получился матч. Не обращали внимание, что за 5 туров еще никто в Украине не становился чемпионом. Хотели победить для себя. Чемпионство необычное. Без болельщиков совсем не те ощущения. Но они никуда не делись, играем для них, они в наших сердцах, мы все чувствуем.

Расслабились и за 5 минут пропустили два необязательных мяча. Но понравилась реакция команды, она может прибавлять. Выйдя на замену, Коноплянка сделал передачу, а Тете забил гол. У нас очень сильная команда и конкуренция. Нельзя назвать это чемпионство самым легким. Оно уже десятое для меня, но каждое последующее добывать все сложнее».