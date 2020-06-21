Атлетико минимально обыграл Вальядолид и догнал Севилью

Матрасники вышли на третью позицию в турнирной таблице

"Вальядолид" – аутсайдер турнира, однако для "Атлетико" далеко не сладкая булочка. В первом круге "матрасники" не сумели переиграть "пусела" (ничья 0:0), а в двух матчах перед тем выигрывали только с минимальной разницей в счете.

Вот и сейчас ничейный счет держался до 81-й минуты. А пропустил "Вальядолид" только после ошибки Антонио Каро на выходе из ворот. Витоло получил возможность пробить по незащищенным воротам и сделал это не слишком уверенно. Защитник не позволил мячу затрепетать в сетке, однако снаряд линию пересек – видеоповтор развеял сомнения.

И логично, что "Атлетико" выиграл – команда Диего Симеоне играла лучше. Втрое хозяева превзошли соперника по показателю ударов по воротам, вдвое – по показателю попаданий в створ. Огромным было преимущество "Атлетико" во владении мячом, поэтому их соперник делал то, к чему часто прибегает коллектив Симеоне – сушил игру. Но вода все же прорвалась сквозь щель.

"Атлетико" догнал "Севилью" и поборется не только за зону Лиги чемпионов, но и за третью позицию. "Вальядолид" – над зоной вылета, однако вопрос сохранения прописки еще не закрыт.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Витоло 81

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Витоло 73), Альваро Мората (Диего Коста 64), Томас Парти, Жоау Феликс (Анхель Корреа 64), Тома Лемар (Коке 57), Эктор Эррера (Янник Феррейра Карраско 57), Хосе Мария Хименес, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Мануэль Санчес

"Вальядолид": Хосе Антонио Каро, Вальдо Рубио (Оскар Плано 73), Кико, Хавьер Санчес (Энес Унал 83), Матеус Сикейра (Кике Перес 75), Серхио Наварро (Мигель Де ла Фуэнте 46), Рауль Гарсия, Пабло Эрвияс, Федерико Сан Эметерио (Рубен Алькарас 46), Антоньито, Мичел

Предупреждения: Томас Парти 56, Марио Эрмосо 59, Янник Феррейра Карраско 69, Диего Коста 75 - Вальдо Рубио 64, Мичел 88