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Каштру против играть в Германии второй матч с Вольфсбургом

Каштру против играть в Германии второй матч с Вольфсбургом
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф Укринформ
Вчера «Шахтер» выиграл чемпионат Украины в 13-й раз в истории и в четвертый раз подряд.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал официальному сайту клуба решение УЕФА провести домашний для «горняков» матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» в Германии.

«Кто знает нас и характер наших игроков, прекрасно понимает, что для нас чемпионат еще не закончился. Сейчас мы радуемся, это абсолютно нормально. Но на нас все равно лежит ответственность. Нужно закончить наш путь в чемпионате и подойти в лучших кондициях к матчу Лиги Европы.

Мы играем с «Вольфсбургом» в Германии - я не согласен. Если есть условия играть здесь чемпионат... Мы первый поединок в Германии уже провели - второй должны играть в Украине.

Формат, где в четвертьфинале и далее по одной игре? В принципе, в сегодняшних реалиях принятое УЕФА решение по Лиге Европы корректно», - сказал Каштру.

В Лиге Европы «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург» (2:1) в первом матче 1/8 финала. Ответный матч может пройти в Германии, а не в Киеве.

Напомним, «Шахтер» выиграл чемпионат Украины в 13-й раз в истории и в четвертый раз подряд. «Шахтер» выиграл 35-й трофей в независимой Украине и по этому показателю обошел «Динамо» (у киевлян 34 трофея с 1991 года).

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Вольфсбург, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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