VAR в деле: обзор матча Хетафе - Эйбар (Видео)

Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Испании Хетафе - Эйбар.

Хетафе принимал Эйбар в надежде продолжить борьбу за зону Лиги чемпионов и сыграл вничью, ведя по ходу матча.

На исходе тридцати минут игры Этебо открыл счет, а под занавес первой половины Шарлес восстановил паритет. Кроме того гости забили еще один гол, однако он был отменен с помощью системы VAR.

Хетафе - Эйбар 1:1

Голы: Этебо, 30 — Шарлес, 45+6

Хетафе: Сориа — Суарес (Кенеди, 79), Даконам, Эчейта, Оливейра — Этебо (Хасон, 69), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Кукурелья (Ньом, 80) — Мата, Анхель (Молина, 63)

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Бургос, Бигас, Анхель — Кристофоро, Эскаланте, Диоп, Инуи — Шарлес (Орельяна, 85), Энрич (Кике, 63)

Предупреждения: Даконам, Эчейта, Ньом

Ранее Атлетик переиграл Бетис благодаря суперголу Мартинеса.