Промахи Фелиша - в обзоре матча Атлетико - Вальядолид (Видео)

Гол Витоло с передачи Диего Косты помог "матрасникам" набрать три пункта в очередном туре испанской Ла Лиги.
Атлетико - Вальядолид 1:0
Гол: Витоло, 81
Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Карраско, 57), Фелиш (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64)
Вальядолид: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Перес, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46)
Предупреждения: Томас, Эрмосо, Вальдо Рубио, Карраско, Диего Коста, Мичел.
Ранее Атлетик победил Бетис благодаря шикарному голу Мартинеса.