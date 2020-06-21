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Промахи Фелиша - в обзоре матча Атлетико - Вальядолид (Видео)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 30-го тура чемпионата Испании Атлетико - Вальядолид.

Гол Витоло с передачи Диего Косты помог "матрасникам" набрать три пункта в очередном туре испанской Ла Лиги.

Атлетико - Вальядолид 1:0

Гол: Витоло, 81

Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Карраско, 57), Фелиш (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64)

Вальядолид: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Перес, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46)

Предупреждения: Томас, Эрмосо, Вальдо Рубио, Карраско, Диего Коста, Мичел.

Ранее Атлетик победил Бетис благодаря шикарному голу Мартинеса.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Вальядолид.

Автор:

Телеграф
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