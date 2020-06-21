Смешной ляп защитника - в обзоре матча Ньюкасл - Шеффилд (Видео)

В поединке 30-го утра чемпионата Англии "Ньюкасл" дома обыграл "Шеффилд" со счетом 3:0. С 50-й минуты встречи гости играли в меньшинстве после удаления Игана.
"Ньюкасл" - "Шеффилд Юнайтед" — 3:0
Голы: Сен-Максимен, 55, Ритчи, 69, Жоэлинтон, 78
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Фернандес, Роуз, Ласселс, Сен-Максимен (Бенталеб, 79), Шелви (Шер, 85), Ритчи (Йедлин, 90), Хэйден, Альмирон (Лазаро, 85), Жоэлинтон (Кэрролл, 79).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Иган, Робинсон, Болдок, Норвуд, Флек (Фримэн, 73), Берге (Ландстрем, 66), Башем, Макберни (Фримэн, 85), Шарп (Живкович, 74).Предупреждения: Жоэлинтон (31), Иган (31), Ласселс (70).Удаление: Иган (50).