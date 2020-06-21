Ракурс меняет все: итальянский клуб неудачно поддержал борьбу с расизмом (Фото)

На снимке изображен защитник Николя Н’Кулу, который после забитого гола в ворота "Пармы" (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии встал на одно колено (традиционных жест антирасисткого движения).
Но неприятность в том, что в кадр попал нападающий туринцев Андреа Белотти. Со стороны складывается впечатление, что это иллюстрация к романам о рабовладельцах или в лучшем случае о Робинзоне Крузо.
#BlackLivesMatter pic.twitter.com/KrnV56iK86
— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 20, 2020
"Это худшее из возможных фото, которое вы могли бы использовать", – гласит самый залайканные коммент под этим постом в твиттере.
Напомним, вчера Милевский отличился голом в стиле Крауча.