Фаны Зари использовали кран, чтобы посмотреть футбол практически с трибун (Фото)

Пока еще болельщикам нельзя посещать стадионы из-за карантинных ограничений.

В воскресенье, 21-го июня, в 19:30 стартовал матч двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская "Десна" принимает "Зарю" на стадионе имени Юрия Гагарина.

Вход на матч для болельщиков запрещен, но самые смекалистые и предприимчивые фанаты луганского клуба все-таки нашли способ – посмотреть матч, используя автовышку.

Когда готовы арендовать даже автокран для того, чтобы поддержать Зарю! Браво, ребята! pic.twitter.com/xUHP4hRZ2k — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 21, 2020

Стоит отдать мужчинам должное, на такое решится на каждый.

За видеотрансляцией матча Десна - Заря можно следить у нас на сайте.