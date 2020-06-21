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Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ
Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ

Остроумный гол со штрафного - в обзоре матча Десна - Заря (Видео)

Остроумный гол со штрафного - в обзоре матча Десна - Заря (Видео)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook
Видео голов и обзор матча 27-го тура чемпионата Украины Десна - Заря.

Судьба чемпионского титула текущего сезона Украинской Премьер-лиги стала известна после завершения последнего поединка субботней части двадцать седьмого тура национального первенства. Но ведь осталось еще столько не закрытых вопросов относительно положения остальных команд-участниц "элитного" дивизиона в турнирной таблице! В частности, единственным противостоянием воскресенья (да, львовские Карпаты вновь не смогли вернуться к официальным поединкам, но уже не по собственной вине) стало первое противостояние на поле черниговского стадиона им. Ю. Гагарина после карантинной паузы, в котором местная Десна сражалась с луганской Зарей.

Центральным матчем тура этот поединок считался по той причине, что оба клуба делили между собой "бронзовую" строчку УПЛ. А ведь еще несколько недель назад подопечные Виктора Скрипника гордо располагались непосредственно за донецким Шахтером, и грозились попасть в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. Разумеется, что даже два поражения в трех матчах не поколебли амбиции "мужиков" относительно этого серьезного достижения, но осечка в очной дуэли с киевским Динамо еще может аукнуться в дальнейшем.

А вот коллективу Александра Рябоконя точно можно было выдать неплохие авансы. Десна эффектно разобралась с Александрией на ее поле (5:1), чем отбросила "полиграфов" на безопасную для себя дистанцию, а потери очков соперником по отчетной дуэли помогли "северянам" еще и взобраться на третью строчку турнирной таблицы, что было еще одной предпосылкой для настоящей битвы в Чернигове.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Домашние поединки Десны, которые проходят на их базовом стадионе для преданных фанатов клуба скоро будут появляться в кошмарах. Первый тайм матча против Зари хозяева поля провалили, так и не создав за 45 игровых минут ни одного достойного момента. В то же время, гости сумели дважды серьезно потревожить Паста в его владениях уже за стартовые 6 оборотов секундной стрелки, а одна из этих атак завершилась забитым мячом. Кочергин оказался наиболее ловки около вратарской после эффектно паса пяткой от Юрченко, который старался таким образом продлить прострел Тымчика.

Большую часть тайма команды провели в центре поля, где попутно собирали предупреждения в бескомпромиссной борьбе за мяч. В один момент даже показалось, что Десна начала перехватывать инициативу, но такое впечатление было ложным — Заря еще раз поджала соперников под занавес первой половины, а Артему Громову удалось записать свою фамилию в перечень кандидатов на титул неудачника тура. Форвард умудрился попасть в правую штангу во время удара по пустым воротам, хотя имел все шансы снять вопросы о победителе встречи еще до перерыва.

Во втором тайме Рябоконь попытался сразу всколыхнуть игру заменами, но Десна тут же напоролась на качественно исполненный штрафной удар Богданом Михайличенко, что сделало их глобальную задачу — набрать максимум очков от этой встречи — практически невыполнимой. И это даже без учета того факта, что луганчане лишились главного связующего звена в полузащите еще в первой половине — Иванисеня не смог продолжить игру после столкновения с Филипповым.

Фаны Зари использовали кран, чтобы посмотреть футбол практически с трибун (Фото)

Дальше — больше. Заря потеряла еще и главного голкипера, Заури Махарадзе за чуть большим десяти минут до конца встречи, а потом еще и Вернидубу не повезло удариться головой внутри своей штрафной от Лунева. С капитаном Зари ситуация получилась ужасающей — защитника сразу погрузили на носилки и увезли в сторону машины скорой помощи. Скрипнику было от чего хвататься за голову, так еще и Чеберко подставил своего главного тренера, получив красную карточку за второе предупреждение, показанное после его разговоров с арбитром о назначенном в компенсированное время пенальти. Попадание мяча в руку защитнику после удара Фаворова было глупо отрицать, но Евгений попытался и проиграл в этом споре, а Денис на мгновение поднял настроение своей команде ударом в левый угол. Ненадолго, после этого был финальный свисток.

Десна - Заря 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) — Кочергин, 6, Михайличенко, 55

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) — Огиря — Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) — Филиппов (Хлебас, 78).

Заря: Махарадзе (Василь, 77) — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Лунев, 27) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев (Перович, 89), Громов.

Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм — Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев.

На 90+7-й минуте был удален Евгений Чеберко (Заря) (повторное предупреждение).

Серия домашних поединков черниговской Десны в следующем туре продолжит свое развитие игрой команды Рябоконя против киевского Динамо, а луганской Заре предстоит на НСК "Олимпийский" сразиться с уже "золотым" донецким Шахтером.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

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Телеграф
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