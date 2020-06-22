"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"

"Ливерпуль" на выезде сыграл с "Эвертоном" вничью.

Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.

В матче 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на выезде не сумел обыграть «Эвертон» 0:0.

Потенциальный чемпион играл первый матч после паузы и продемонстрировал беззубый футбол. Так и не вышел на поле Салах, слабо сыграли Фирмино и Мане. В итоге, ничья 0:0.

В АПЛ с большим отрывом лидирует «Ливерпуль» - 83 (30). «Манчестер Сити» занимает второе место - 60 (29). На третьей позиции «Лестер» - 54 (30).

Чтобы завоевать чемпионский титул «Ливерпулю» нужно набрать 5 очков. В следующем туре, 24 июня, команда Клоппа дома принимает «Кристал Пэлас».