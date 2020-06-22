Игорь Цыганык подверг критике судейский корпус УПЛ: Это кубло змей

Украинский журналист Игорь Цыганык раскритиковал судейский корпус премьер-лиги.

Украинский журналист Игорь Цыганык раскритиковал судейский корпус премьер-лиги.

«Проблема ВАР в Украине заключается не в том, что мы его неправильно используем. Проблема в отношениях людей. У меня такое впечатление, что судейский корпус – это террариум, кубло змей, в котором все друг друга ненавидят и пытаются сплавить.

Нам человек из Италии (приглашенный эксперт – прим.) четко объяснил, что некоторые арбитры вмешиваются только для того, чтобы подплавить человека на поле. Они же не знают, кто сидит на ВАР. Ну принял себе решение. У них нет работы в паре, нет связки. Это самая большая проблема. Научатся они когда-то друг друга уважать?» – сказал Цыганык.