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Игорь Цыганык подверг критике судейский корпус УПЛ: Это кубло змей

Игорь Цыганык подверг критике судейский корпус УПЛ: Это кубло змей
00:24 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter
Украинский журналист Игорь Цыганык раскритиковал судейский корпус премьер-лиги.

Украинский журналист Игорь Цыганык раскритиковал судейский корпус премьер-лиги.

«Проблема ВАР в Украине заключается не в том, что мы его неправильно используем. Проблема в отношениях людей. У меня такое впечатление, что судейский корпус – это террариум, кубло змей, в котором все друг друга ненавидят и пытаются сплавить.

Нам человек из Италии (приглашенный эксперт – прим.) четко объяснил, что некоторые арбитры вмешиваются только для того, чтобы подплавить человека на поле. Они же не знают, кто сидит на ВАР. Ну принял себе решение. У них нет работы в паре, нет связки. Это самая большая проблема. Научатся они когда-то друг друга уважать?» – сказал Цыганык.

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УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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