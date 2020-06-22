Реал выиграл у Сосьедада и обошел Барселону в Ла Лиге

Реал Сосьедад уступил мадридскому Реалу в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости победили со счетом 2:1.
В составе "сливочных" отличились Серхио Рамос и Карим Бензема. Микель Мерино отыграл один гол, забив на 83-й минуте.
Реал Сосьедад — Реал 1:2Голы: Мерино, 83 — Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль — Субельдия (Субименди, 80), Мерино — Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) — Исак (Виллиан Жозе, 80)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) — Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос — Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус
Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино — Каземиро, Модрич
Реал обошел Барселону и возглавил турнирную таблицу, набрав 65 очков. Реал Сосьедад занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.