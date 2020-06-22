Интеру удалось одолеть Сампдорию

Интер выиграл у Сампдории 2:1.

Подопечные Антонио Конте на своем поле принимали коллектив Клаудио Раньери.

Хозяева сразу принялись за дело и уже забили на десятой минуте игры, а позже – удвоил преимущество Лаутаро Мартинес.

Казалось, что Интер без проблем победит, однако гол Торсбю на 52-й минуте несколько подпортил планы "нерадзурри".

Тем не менее, коллектив Конте сумел удержать победный счет и набрал три очка.

Интер – Сампдория 2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 – Торсбю, 52

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76)

Предупреждения: Бертолаччи, Мартинес, Торсбю, Валеро, Гальярдини, Роналду Виейра.