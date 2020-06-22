Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)
Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ
Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ

Палкин подвтердил место встречи Шахтера и Вольфсбурга

Палкин подвтердил место встречи Шахтера и Вольфсбурга
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Канал Футбол
Ранее об этом говорил и президент УАФ Андрей Павелко.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал проведение ответного матча Горняков в 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. По словам менеджера Шахтера, в ближайшее время будет принято решение о проведении матча в Германии.

«На сто процентов место проведения еще неизвестно, мы ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. По большому счету, если мы играем без болельщиков — это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол», — подчеркнул Палкин.

Напомним, что в УЕФА приняли решение о доигровке плей-офф Лиги Европы в Германии. Игры будут проходить в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

В первом поединке против Вольфсбурга Шахтер на выезде победил 2:1. Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Сергей Палкин, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Остроумный гол со штрафного - в обзоре матча Десна - Заря (Видео)
02 Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
03 Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)
04 Реал выиграл у Сосьедада и обошел Барселону в Ла Лиге
05 Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь