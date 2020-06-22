Палкин подвтердил место встречи Шахтера и Вольфсбурга

Ранее об этом говорил и президент УАФ Андрей Павелко.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал проведение ответного матча Горняков в 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. По словам менеджера Шахтера, в ближайшее время будет принято решение о проведении матча в Германии.

«На сто процентов место проведения еще неизвестно, мы ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. По большому счету, если мы играем без болельщиков — это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол», — подчеркнул Палкин.

Напомним, что в УЕФА приняли решение о доигровке плей-офф Лиги Европы в Германии. Игры будут проходить в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

В первом поединке против Вольфсбурга Шахтер на выезде победил 2:1. Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.