Интер сумел обыграть Сампдорию (Обзор матча)

Интер в домашнем матче 25-го тура Серии А сумел обыграть Сампдорию — 2:1.
Команда Антонио Конте сделала солидный запас в первой половине встречи. На 10-й минуте гол в свой актив записал Лукаку, а на 33-й минуте преимущество хозяев удвоил Лаутаро Мартинес.
После перерыва Сампдории удалось отквитать один гол благодаря точному удару Торсби.
Благодаря этой победе нерадзурри сократили отрыв от Лацио и Ювентуса, однако команда Конте осталась на третьем месте. Сампдория с 26 очками идет на 16-й позиции.
В следующем туре генуэзцы 24 июня на выезде сыграют против Ромы. Интер в этот же день примет Сассуоло.
Серия А. 25-й тур
Интер — Сампдория — 2:1 (2:0)
Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 — Торсби, 53.