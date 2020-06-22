Интер сумел обыграть Сампдорию (Обзор матча)

Победу нерадзурри принесли голы Лукаку и Лаутаро.

Интер в домашнем матче 25-го тура Серии А сумел обыграть Сампдорию — 2:1.

Команда Антонио Конте сделала солидный запас в первой половине встречи. На 10-й минуте гол в свой актив записал Лукаку, а на 33-й минуте преимущество хозяев удвоил Лаутаро Мартинес.

После перерыва Сампдории удалось отквитать один гол благодаря точному удару Торсби.

Благодаря этой победе нерадзурри сократили отрыв от Лацио и Ювентуса, однако команда Конте осталась на третьем месте. Сампдория с 26 очками идет на 16-й позиции.

В следующем туре генуэзцы 24 июня на выезде сыграют против Ромы. Интер в этот же день примет Сассуоло.

Серия А. 25-й тур

Интер — Сампдория — 2:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 — Торсби, 53.