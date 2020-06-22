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Легендарный голкипер назвал лучшего Марадона vs Месси

Легендарный голкипер назвал лучшего Марадона vs Месси
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Хосе Луис Чилаверт сравнил игру двух звезд сборной Аргентины.

Знаменитый экс-голкипер парагвайской сборной Хосе Луис Чилаверт сравнил экс-футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси, без сомнения, лучший игрок на планете. Марадона не выиграл и процента от того, что выиграл Месси. Аргентинцы должны поблагодарить Месси за выбор Аргентины, а не Испании. Приятно наблюдать, как он играет», — приводит слова Чилаверта Marca.

Марадона за свою карьеру выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллз Олд Бойз». За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

В 2019 году Месси установил мировой рекорд, выиграв «Золотой мяч» в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоёвывал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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Диего Марадона, Лионель Месси, Хосе Луис Чилаверт.

Автор:

Телеграф
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