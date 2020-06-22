Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло (Обзор матча)

Футбольный сезон в Италии после коронавирусного карантина продолжают матчи Серии А.

На "Стадио Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо команда полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского "Аталанта" уверенно обыграла клуб из провинции Модена "Сассуоло" - 4:1.

Победу "Аталанте" обеспечили результативные удары албанского защитника Берата Дьимсити (16-я минута), колумбийского форварда Дувана Сапаты (31, 66) и автогол марокканского полузащитника Мехди Бурабии (37), который отличился в составе "Сассуоло" в добавленное арбитром время (90+2).

Малиновский на 70-й минуте встречи заменил швейцарского хавбека Рема Фройлера.

"Аталанта" набрала 51 очко после 26-ти матчей и занимает четвертое место, опережая римскую "Рому" на 6 очков.

Лидирует в турнирной таблице туринский "Ювентус", в активе которого 63 очка. На расстоянии 1 очка от "Старой синьоры" римский "Лацио", который 24 июня в Бергамо встретится с "Аталантой".