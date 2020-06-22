«Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 14-й раз за последние 15 лет.

«Динамо» Загреб защитил титул чемпиона Хорватии.

Вчера, 21 июня, завершился 30-й тур чемпионата страны. Ближайший преследователь «Динамо» — «Локомотива» Загреб — уступает лидеру 19 очков за шесть туров до окончания чемпионата. Таким образом, «Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 21-й раз в истории и в 14-й раз за последние 15 лет.

В матче 30-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Горицей» (0:0). В следующем туре клубу из Загреба предстоит встреча с «Осиеком».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо», попав в группу с «Манчестер Сити», «Аталантой» и донецким «Шахётром», не сумело пробиться в 1/8 финала турнира. Клуб из Загреба набрал пять очков в шести матчах и занял четвёртое место в группе.