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Степаненко: У Шахтера есть хороший резерв

Степаненко: У Шахтера есть хороший резерв
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Футбольный хавбек донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал очередную победу своей команды в чемпионате Украины.

Игрок, в частности, отметил, что нынешний наставник команды Луиш Каштру дает больше свободы игрокам, приветствует креативность, сообщает пресс-служба горняков".

"Каштру дает больше свободы футболистам, - подчеркнул футболист. - Понятно, каждый должен знать, что ему делать на поле, но нет такого, что ты должен выполнять только какие-то строго определенные функции. Особенно в атаке он приветствует свободу, креативность. И это приносит плоды: игрок знает, что он может сместиться, например, с фланга в середину поля или наоборот. При этом каждому известно, что ему нужно делать, и все отрабатывают как в нападении, так и в обороне. Также мы видим, что есть хороший резерв: ребята, которые выходят на замену, не боятся брать на себя инициативу и приносят много пользы. Это здорово, когда всегда есть кем заменить футболистов основы и это не сказывается на действиях команды".

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Степаненко также рассказал о планах "Шахтера".

"В августе возобновляется Лига Европы, и у нашего тренерского штаба есть план, как подготовить нас к этому. Возможно, что более опытным футболистам, тем, кто больше играл в сезоне, дадут какие-то лишние дни отдыха. А вообще чемпионат завершается 19 июля, поэтому там будет максимум два-три свободных дня, а потом начнем готовиться к Лиге Европы", - отметил хавбек "Шахтера" и сборной Украины.

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Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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