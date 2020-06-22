Еще один украинский футболист заразился коронавирусом

До результатов повторного тестирования матч с Черкащиной переместили на 25 июня.

Клуб Первой лиги Украины Балканы сообщил о позитивном анализе на коронавирус у одного из своих футболистов. Команда сдавала ПЦР-тесты в минувшую пятницу.

Руководство клуба из Одесской области уже уведомило о случившемся соответствующие инстанции, а врач команды Николай Фреукацан сообщил, что заболевание у игрока проходит бессимптомно.

Сейчас инфицированный футболист, фамилия которого не разглашается, находится на самоизоляции. Завтра представители Балкан пройдут еще одно тестирование, а встреча 20-го тура Первой лиги против Черкащины пока что перенесена с 24 на 25 июня.

До этого коронавирус диагностировали у трех футболистов львовского Руха. В клубе обратились к УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч с Агробизнесом (24 июня), однако готовятся к предстоящему выезду в Николаев.

Ранее случаи с коронавирусом были выявлены в двух клубах УПЛ: Карпатах и Олимпике, в Первой лиге первым заразился хавбек Миная Игорь Вагин, который уже успел вылечиться.

Балканы находятся на 14-м месте турнирной таблицы Первой лиги. От зоны вылета их отделяют 3 очка.