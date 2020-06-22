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Леоненко: Динамо начало привыкать ко второму месту, но его еще надо занять

Леоненко: Динамо начало привыкать ко второму месту, но его еще надо занять
13:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Леоненко поделился мнением о неудачном сезоне киевского Динамо.

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о неудачном сезоне киевского "Динамо":

- "Динамо" уже начинает привыкать ко второму месту. Но его еще надо занять. По поводу чемпионства, Палкин сказал про отрыв в 16 очков. А представьте, что за пять туров это расстояние сохранится. "Шахтер" уже может расслабиться.

Суркис не уверен, что Михайличенко сможет раскрыть молодежь? Так вообще-то говорить нельзя. Он показывает, что он не доверяет Алексею Михайличенко. Я считаю, что Игорь Михайлович тут не прав. Что сейчас тренеру думать? И так нужно второе место занять, Кубок выиграть. Если он искренне это говорит, тогда вопрос: а зачем было менять Хацкевича? Второе место Алексею надо еще занять.

Понятно, что президент хочет занять первое место. Но когда ты начинаешь думать, что отрыв у "Шахтера" 16 очков, то кажется, будто "Динамо" отсутствовало, а "Шахтер" играл. Не стоит забывать и про "Зарю".

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Вы говорите: талантливая молодежь. Но она не талантливая, если вы занимаете 2-3 место. Талантливая молодежь у "Шахтера", который выиграл чемпионат.

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ФК Динамо (Киев), Виктор Леоненко.

Автор:

Телеграф
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